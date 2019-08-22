ضمن مؤتمر دولي بدبي.. تعاون مصري إماراتي في زراعة نبات الجوجوبا





وأضاف ان مساهمات الشيخ زايد واضحة خاصة في مجال الزراعة وشق الترع والمجاري المائية التي أسهمت في تحويل مساحات شاسعة من الصحراء الى أراض زراعية منتجة للخير ووفرت فرص العمل والعيش الكريم لآلاف الأسر.



كما أضاف ان اختيار زراعة نبات الجوجوبا الذي تخصصت فيه الشركة يأتي بناء على عوائده الاقتصادية المرتفعة ودخوله في العديد من الصناعات الدوائية وغيرها كبديل للمواد الكميائية والمركبات الضارة اضافة الى ملاءمته للبيئة الصحراوية والتربة الرملية واثاره النافعة والمضادة للآفات عند زراعته مع المحاصيل الاخرى خاصة نخيل التمر، مؤكدا على استعداد الشركة تقديم اهداء بعدد 5000 شتلة لزراعتها بالدولة كمرحلة اولى تجريبية تمهيدا لنشر ثقافة نبات الجوجوبا بدولة الامارات.



وفي نهاية اللقاء أهدى الشيخ مسلم بن حم درع الفعالية الى المهندس اسماعيل محمد تقديرا لمشاركته متمنيا له وللاشقاء المصريين دوام التوفيق مؤكدا على استمرار التعاون بين الاشقاء بمصر والامارات.



حضر اللقاء عبدالله بن سعيد العامري المدير المالي لمجموعة بن حم والمهندس حازم زهران المدير التنفيذي للشركة المصرية الخليجية والدكتور محمد رياض المدير التنفيذي للوكالة المصرية الدولية للخدمات الموجهة EIADS.

التقى المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح وزراعة الاراضي الصحراوية بالشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس ادارة مجموعة بن حم عضو المجلس الاستشاري بإمارة أبو ظبى.جاء هذا ضمن فعاليات الجناح المصري ( Egyptian Pavilion ) للمشروعات والمحاصيل الاقتصادية والذي تنظمه الوكالة المصرية الدولية للخدمات الموجهة EIADS لأول مرة بدولة الامارات العربية المتحدة تحت شعار ( نتكامل - نتسامح ) والذي أقيم بدبي ضمن أهداف عام التسامح.وبحث الجانبان امكانات وسبل التعاون بينهما في مجال الاستثمار الزراعي خاصة في مجال زراعة الجوجوبا والصناعات المرتبطة به.وأشاد الشيخ مسلم بن حم بمشاركة الشركات والمؤسسات المصرية في هذه المبادرات والفعاليات على ارض دولة الامارات، موضحا ان ذلك يأتي امتدادا للدور المحوري لمصر الشقيقة وللمساهمات التي قام بها الاشقاء المصريون منذ تأسيس اتحاد الامارات على يد الشيخ زايد بن نهيان مؤكدا على اهتمامه باستمرار التعاون على كافة الاصعدة والمجالات بين المؤسسات والافراد من البلدين الشقيقين.من جانبه عبر المهندس اسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لزراعة واستصلاح الاراضي الصحراوية عن شكره وتقديره للإخوة الإماراتيين، مؤكدا ان على الشعب المصري الشقيق يكن كل الحب والود لدولة الامارات التي كانت داعما ومشاركا له في كافة الظروف.