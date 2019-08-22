أغاني مجنونة بس شيك .. شذى تكشف سر ابتعادها عن الغناء وأحدث أعمالها ..فيديو

كشفت الفنانة شذى عن أسباب اختفائها ، لفترات طويلة قائلة :« لم أعرف سبب هذا الغياب وأعتقد في بعض الأحيان أني إنسانة غير محظوظة على الإطلاق».



وأضافت شذى ، خلال حوارها مع برنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «مصر»، أن هناك مشاكل كثيرة في سوق الكاسيت وإختلاف الذوق العام يحتاج الى وقت للخروج بمنتج يليق بالجمهور، موضحة أنها تجهز إلى عمل عبارة عن ألبوم جديد سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة .



وقالت: أن تسريب الأغاني والألبومات قبل نزولها الاسواق من أهم التحديات التي تواجه الجميع في الوقت الحالي ، وأسعى إلى تقديم محتوى مجنون ولكن بشكل شيك.

