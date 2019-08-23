برلماني: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في دعم ميزانية الصحة

أشاد النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، مشيرا إلى أن هذا الصندوق جاء استكمال لمبادرة الرئيس السيسى بشأن تخصيص مبلغ من وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان لابد ان يكون هناك استمرارية للقضاء على قوائم الانتظار، ولذلك كان لزاما إنشاء صندوق لهذا الهدف النبيل حتى لا تحدث سقطات خلال الفترة المقبلة.



وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان على أن هذا الصندوق سيساهم فى دعم ميزانية الصحة وسيوفر المستلزمات الطبية ويقضى على قوائم الانتظار ، مما يعطى صحة جيدة للمريض ويقلل من الضغط على المستشفيات والأطباء.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.



وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.



وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، اضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.



ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.



ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.