بورسعيد أيقونة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل .. وتعميمها على باقي المحافظات قريبا

تعتبر محافظة بورسعيد أيقونة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر لتنطلق منها إلى منظومات التأمين الصحى الشامل العالمية و التى تطبق فى الدول الكبرى.



ويحظى التشغيل التجريبى للمنظومة على أرض الباسلة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة من خلال متابعة عرض احصائيات التشغيل اليومي وفعالياته.



وبلغت عمليات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ٣٦٥٤٠٠ مواطن كمشتركين ومازالت عمليات التسجيل تحظى بإقبال كبير من ابناء بورسعيد منذ بدء التشغيل التجريبي.



وتقدم الخدمة خلال التشغيل التجريبى من خلال ٢٢ وحدة صحية بلغ عدد المترددين عليها بالكشف ٧٢٢٥٥ مواطن كما تم اجراء ٤٧٣ عملية منها نوعيات غير مسبوقة شملت اكثر من ٤٢ عملية زرع قرنية وشبكية وعمليات دعامات للأطفال.



ويضم مستشفى الاطفال احدث جهاز من نوعه في العالم تم تصميمه خصيصا لهذه العمليات بمواصفات تم وضعها من خلال الدكتور مجدي يعقوب.



وتحقق المنظومة الجديدة نجاحات كثيرة منذ انطلاقها برغم وجود بعض الملاحظات المرتقبة من خلال فترة التشغيل التجريبي لتلافيها مع بدء التشغيل الالكتروني الكامل في الشهر القادم تمهيدا لتطبيقها بعد ذلك بشكلها الأمثل في بقية المحافظات.



وكشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن كيفية المحاسبة المالية للمواطنين للعلاج تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل والمقرر انطلاقها خلال ساعات.



وقال الغضبان لـ صدى البلد، إنه يتم خصم اشتراك التأمين الشامل من الموظفين بنسبة من المرتب عن نفسه وباقي أفراد أسرته، لافتا إلى أن غير القادرين عن الدفع فإن الدولة تتولى دفع نسبتهم بحث اجتماعي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن.



وأشار إلى أن المستشفيات المشاركة في منظومة التأمين هى مستشفى السلام الدولى بورسعيد العام سابقا ومستشفى المبرة والتضامن والحياه العام والنصر للاطفال والنساء والولاده والرمد والزهور والنفسية والعصبية والحميات والصدر، لافتا إلى أنه يوجد داخل كل منطقة وحدة صحية بإجمالي 35 وحدة، ويتم توزيع الكثافة السكانية عليهم.



وشدد الغضبان على ان جميع الاطباء تم تدريبهم علي اعلى مستوى من خلال بعثات تم توجيهها الي بريطانيا للتدريب على احدث النظم والطرق العلمية في العلاج وهذا بالنسبة لتخصص طب الأسرة، مشيرا إلى أن المنظومة ستحتوي على نظام تدريبي لتعليم الأطباء واختبارهم بشكل دوري لمنحهم رخص مزاولة المهنة وتدريبهم على يد اساتذه الجامعات.



وكشف محافظ بورسعيد عن توقيع بروتوكولات تعاون مع مستشفيات كبيره لتشغيل الخدمة الطبية الجديدة بينها مستشفى كليوباترا ومستشفى دار الفؤاد ومؤسسة يعقوب للقلب والمغربى للعيون.



يذكر أن محافظة بورسعيد أطلقت التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل أول يوليو 2019.