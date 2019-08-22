الداخلية تقتص لـ معاق الشرقية عقب الاعتداء عليه.. ضبط 5 متهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.. تشميع صالون الحلاقة.. وإعانة مالية لأسرته من المحافظة

بـ الشمع الأحمر.. إغلاق صالون الحلاقة صاحب واقعة ضرب معاق ذهنيا بالشرقية

قرار عاجل من التضامن بخصوص أسرة معاق الشرقية

حبس 5 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات

النيابة تأمر بـ عرض معاق الشرقية على الطب الشرعي

كشفها شقيق الضحية.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه بالشرقية

في ليلة وضحاها ومع بداية يوم جديد يهل علي أهالي قرية كفر ابراش التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية بصفة خاصة وعلي أهالي محافظة الشرقية بصفة عامة وحينما لم يكن يعلم أحد أن الأقدار تخبئ بين طياتها الكثير من الأحداث إلا استيقظ الأهالي علي انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يعتدون علي شاب معاق ذهنيا بالضرب المبرح.فيما انتشر الفيديو انتشار النار في الهشيم وتداول المقطع بصورة واضحة ومرعبة، وكان لرجال الشرطة السبق في الحدث وتحديد الجناة وضبطهم وبلغ عددهم 6 شباب من أبناء القرية، بالإضافة إلي تحديد الشاب المعاق وعرضهم علي النيابة العامة وإجراء التحقيقات اللازمة.فيما سيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات لمطالبة قوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وجار إجراء التحريات بشأنها وتحرير المحضر اللازم.وعلي صعيد آخر فقد أكد "محمد محمود حجازي" رئيس مركز ومدينة مشتول السوق لـ صدى البلد أنه بناء على توجيهات الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية بفحص أوراق صاحب محل حلاقة والمتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء بالضرب على معاق ذهنيا بقرية كفر أبراش دائرة المركز وفحص التراخيص ووصلات الكهرباء تم غلق وتشميع صالون الحلاقة وفصل التيار الكهربائي عن المحل واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيث تبين مخالفته للاشتراطات الصحية والبيئية.كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة أسرة الشاب ذوي الاحتياجات الخاصة المعتدى عليه بقرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازمين له ولأسرته لمواجهة الآثار المترتبة على التشهير به وإهانته.وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بـالانتهاء من إجراء البحث الاجتماعي اللازم للأسرة وتبين أنها مكونة من 8 أفراد ودخلهم الشهري لا يكفي لتوفير حياة كريمة لهم.وتقرر صرف إعانة عاجلة تقدر بمبلغ 2000 جنيه لأسرة الشاب وجار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبحث مدى استحقاق الأسرة لصرف معاش كرامة ليساعدهم علي تحمل أعباء الحياة الاقتصادية.فيما قررت نيابة مشتول السوق برئاسة المستشار محمد سليمان وسكرتارية مصطفى الحضري حبس 5 من المتهمين بالتعدى على مُعاق ذهنيًا بالضرب داخل صالون حلاقة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل آخر وعرض الشاب المعاق علي الطب الشرعي.ومن جانبه فقد أكد أحمد رضا شقيق، الشاب المعاق ذهنيًا والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنهم تنازلوا عن المحضر المقدم من جانبهم عقب تدخل العديد من أهالي القرية.وأضاف أحمد أنهم قاموا بالتنازل عن المحضر لكونهم "ناس غلابة" ومعروف عنهم أنهم ليسوا من مفتعلي المشاكل ومسالمون إلي أبعد الحدود.