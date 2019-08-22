مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. ونواب: يوفر جزءا من العلاج الناقص فى السوق.. ويقلل الضغط على المستشفيات والأطباء.. وبرلماني يدعو رجال الأعمال لتمويله

برلمانى: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيساهم فى دعم ميزانية الصحة

نائب: إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سـ يعالج الأمراض المزمنة

نائب: إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في القضاء على قوائم الانتظار

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأكدوا أن هذا الصندوق سيساهم فى دعم ميزانية الصحة وسيوفر المستلزمات الطبية ويقضى على قوائم الانتظار، ما يعطى صحة جيدة للمريض ويقلل من الضغط على المستشفيات والأطباء، كما أشاروا إلى أن إنشاء هذا الصندوق سيوفر جزءا من العلاج الناقص فى السوق، كما أن هذا الصندوق سيهتم بعلاج الأمراض المزمنة لدعم الصحة مثل صندوق تحيا مصر.أشاد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشيرا إلى أن هذا الصندوق جاء استكمالا لمبادرة الرئيس السيسى بشأن تخصيص مبلغ من وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار.وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان لا بد أن يكون هناك استمرارية للقضاء على قوائم الانتظار، ولذلك كان لزاما إنشاء صندوق لهذا الهدف النبيل حتى لا تحدث سقطات خلال الفترة المقبلة.وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هذا الصندوق سيساهم فى دعم ميزانية الصحة وسيوفر المستلزمات الطبية ويقضى على قوائم الانتظار ، مما يعطى صحة جيدة للمريض ويقلل من الضغط على المستشفيات والأطباء.وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هام جدا لأنه سيوفر جزءا من العلاج الناقص فى السوق، كما أن هذا الصندوق سيهتم بعلاج الأمراض المزمنة لدعم الصحة مثل صندوق تحيا مصر.ودعا عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" رجال الأعمال المهتمين بالعمل العام إلى دعم تمويل هذا الصندوق لتوفير المستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار.وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن التبرع لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيساهم فى علاج غير القادرين، مقترحا أن يشمل هذا الصندوق إطلاق مبادرة للقضاء على التدخين.وقال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيساهم فى القضاء على قوائم الانتظار التى عانينا منها خلال الفترة الماضية وبناء المستشفيات، ما يصب فى مصلحة المواطن.وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سننتظر مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعرضه على البرلمان، ومناقشته داخل لجنة الصحة، مؤكدا أن كل نائب سيعرض وجهة نظره فيه إما بإضافة أو تعديل أو حذف بعض المواد كلا حسب رؤيته.وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن إنشاء «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.