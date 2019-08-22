ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد تفوقها على الأسواق الناشئة خلال أغسطس.. اقتصاديون لـ صدى البلد: دخول السيولة عزز من أداء البورصة المصرية بعد وصول الأسهم إلى أدنى مستوياتها السعرية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:24 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
اقتصاديون لـ صدى البلد:
  • توافر السيولة عزز من أداء البورصة خلال أغسطس
  • إتمام صفقة جلوبال تليكوم ضخ 10 مليارات جنيه بالسوق
  • طرح أسهم فوري أدخل شريحة جديدة من المستثمرين
  • استحقاق شهادات قناة السويس يعزز من أداء سوق المال


كشف اقتصاديون وخبراء أسواق مال لـ صدى البلد أسباب تصدر البورصة المصرية قائمة الأسواق الناشئة من حيث الأداء خلال شهر أغسطس الجاري، لافتين إلى توافر السيولة التي عززت من أداء السوق ودخول شريحة جديدة من المستثمرين إلى المقصورة.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت أداءً إيجابيا خلال شهر أغسطس الجاري بدعم من السيولة التي وفرها طرح شركة فوري بالسوق إضافة إلى إتمام صفقة جلوبال تليكوم التي عززت أيضا من حجم السيولة داخل السوق.

تابع في تصريحات لـ صدى البلد، أن عددا كبيرا من الأسهم كانت عند الحدود الدنيا من مستوياتها السعرية وتنتظر دخول السيولة وأن مستويات شرائها كانت جاذبة وهو ما تحقق بعد إتمام صفقة جلوبال ودخول مستثمرين جدد مع طرح أسهم فوري.

واستطرد الفقي، أن السيولة التي توفرت خلال أغسطس شكلت قوة دفع للسوق عززتها الانخفاضات الحادة للسوق إضافة إلى توقعات جميع الاقتصاديين بخفض باتجاه المركزي نحو خفض أسعار الفائدة إلى جانب فائض السيولة من استحقاق شهادات قناة السويس.

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن إتمام صفقة جلوبال تليكوم بالبورصة المصرية خلال أغسطس الجاري ضخ حوالي 10 مليارات جنيه داخل السوق بالإضافة إلى طرح أسهم شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات والتي وفرت حوالي 1.8 مليار جنيه.

وأضاف رؤوف لـ صدى البلد، أن حجم السيولة التي ضخت في السوق عززت من أداء الأسهم ومن ثم أداء مؤشر البورصة الذي حقق صعودا بلغ نسبته 7%.. بدعم من دخول السيولة وانتقالها بين الأسهم بالتزامن مع استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين مع الطروحات الجديدة.

وتوقع رؤوف أن تشهد البورصة المصري أداء إيجابيا خلال الفترة المقبل بالتزامن مع توافر سيولة استحقاق شهادات قناة السويس وسط توقعات خفض أسعار الفائدة التي تعزز بشكل كبير من أداء البورصة المصرية.

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية أن البورصة المصرية استطاعت أن تتفوق في أدائها منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، على جميع البورصات الناشئة في العالم مع تحقيق مؤشرها الرئيسي “إي جي إكس 30″، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ل30 شركة كبرى، مكاسب بلغت 7% ليتصدر قائمة أفضل المؤشرات العالمية أداء خلال الشهر الجاري.

وأوضحت “بلومبرج” –اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني –أن شهر أغسطس حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 4 أعوام.

ولفتت إلى أن هذه المكاسب مرشحة للازدياد في حال أقر البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة على الجنيه في نحو 6 أشهر خلاله اجتماعه المرتقب اليوم، وذلك على عكس البورصات الناشئة الآخرى الذي سجل مؤشرها “إم إس سي آي” تراجعا نحو 5 % خلال الشهر الجاري جراء مخاوف من الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد وتيرة الحرب بالتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت أن نجاح تداول أول طرح عام أولي في البلاد لعام 2019 وانخفاض معدل التضخم إلى جانب تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت في إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن التوترات التي طغت على غيرها من الأسواق حول العالم في ظل تصاعد النزاعات التجارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد الفقي: ترقب حذر من المستثمرين بالبورصة.. وعودة السيولة للسوق لهذه الأسباب

بلومبرج: البورصة المصرية تتفوق على جميع البورصات الناشئة في العالم خلال أغسطس

كيف عززت السيولة من أداء البورصة المصرية خلال أغسطس؟.. الفقي يجيب

البورصة المصرية تتصدر الأسواق الناشئة خلال أغسطس.. وخبير يتوقع المزيد لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

خالد الجندى: لا يجوز قول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي .. فيديو

بداية جديدة.. صلاح محسن في هجوم الأهلي أمام اطلع بره فى دورى الأبطال

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

بعد تمثال حسن حسنى .. تماثيل ظلمت أصحابها وأخرى أثارت إعجاب السوشيال ميديا أبرزها صلاح وكريستيانو وميلانيا ترامب

تسلل إلى المنزل ليلا .. نهاية مأساوية لـ دب سارق .. فيديو

الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

عنتيل كفر حجازي : مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

في عيد ميلادها الـ59 .. من هي والدة الفنانة حنان سليمان

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر

سفاح النساء .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 سيدات ببني سويف

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

بفستان مكشوف وشفاف.. شاهد سيرين عبد النور في شلالات لبنان

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

بـ أوف شولدر وبطن مكشوف.. داليا البحيري بـ اطلالة جريئة مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور