التموين: تخفيضات تصل لـ 70 % بالأوكازيون الصيفي

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قررت مد فترة الأوكازيون الصيفي، حتى 22 -9 ، موضحًا أن هذا القرار يوفر السلع بأسعار مخفضة وأيضًا لقيام التاجر ببيع البضاعة الصيفية بدلا من تركها للعام المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن التاجر يقوم بعرض السلع الصيفية بدلا من الاحتفاظ بها مؤكدًا أن كل عام تظهر مودلات جديدة فالتاجر يتخلص من البضاعة وبسعر منخفض أفضل من الاحتفاظ بها.



وأشار إلى أن هذه الاوكازيونات تساهم بشكل كبير فى تنشيط حركة التجارة، أن السلع فى الأوكازيون تتمتع، بنسبة خصومات كبيرة وتصل فى بعض الأحيان لـ 60 و 70 % ، وتبدأ من 15 %.



وأوضح أن المواطن المصري يتميز بالذكاء، وهذا الموسم يشهد نسبة إقبال قليلة ولذلك التاجر يقوم بخفض السعر.

