أحدهم تحرش بها.. امرأة تضرب 3 رجال داخل ماكدونالدز بكعب حذائها.. فيديو

في لقطات لفيديو تم داوله على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام امرأة في حالة سكر بافتعال مشاجرة هائلة حيث ضربت عميلا في ماكدونالدز بكعب حذائها العالي، وتظهر لقطات كاي ماري براون 25 عامًا، وهي تخلع حذائها وتهشم وجه جوردون جوزيف ورأسه، مدعية بأنه حاول "التحرش" بها.



يظهر شريط الفيديو الفوضوي موظفي المتجر في Wrexham يشاهدون في دهشة بينما يقاتل العملاء الخمسة على أرضية المحل، حيث قام صديق لوك براون أنتوني بيدنارك 27 عامًا بلكم الرجل عدة لكمات، مما أجبر السيد جوزيف ورفيقيه على الدفاع عن أنفسهم.



أخذت المشاجرة شكلًا عنيفًا فالكل يضرب في بعضه البعض وفقًا لصحيفة مترو، وقد تمكن اثنان من الرجال من كبح جماح صديق الفتاة، لكنها في كل مرة يهدئونهم تعود وتبدأ كل شئ من جديد، حيث شوهدت تقفز على ظهر أحد الرجال الـ3.



ظل السيد جوزيف يصرخ من رأسه بشدة بعد الهجوم عليه، وقعت المشاجرة في منتصف ليل 19 فبراير الماضي، ووصف القاضي ريس رولاندز، الذي أصدر الحكم على الزوجين في محكمة مولد كراون هذا الأسبوع، بأن الواقعة "سلوك مخمور".