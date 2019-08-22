أعلام الفن المؤثرون في أغاني الفرانكو آراب .. رسالة ماجستير حسام حسني بجامعة حلوان

بحضور إيهاب توفيق ومحمد محيي وعلي حميدة والموسيقار هاني شنودة، ناقش المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني رسالة ماجستير بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان في تخصص النظريات والتأليف بشعبة الموسيقى بعنوان: (ظاهرة الأغاني الفرانكو آراب وتأثيرها على الغناء في مصر، في العقدين الأخيرين من القرن العشرين).



حضر المناقشة الأستاذ الدكتور كرم ملاك شاروبيم عميد كلية التربية الموسيقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والأصدقاء والمقربون من الفنان حسام حسني.



وهدفت الدراسة إلى رصد التأثيرات العالمية على الموسيقى المصرية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، التعريف بأعلام الموسيقى والغناء الذين أثروا الحياة الموسيقية بفن الفرانكو آراب، الوصول إلى الأشكال والأنماط اللحنية التي أضيفت عليها أغاني الفرانكو آراب.



وتناولت الدراسة تاريخ الأغنية المصرية وتطورها في القرن العشرين، وأعلام الموسيقى والغناء الذين تناولوا ظاهرة الفرانكو آراب في القرن العشرين.



وأظهرت نتائج الدراسة دور التطور التكنولوجي للآلات الموسيقية وتقنية التسجيلات في استحداث لون صوتي شبيه بالأغاني الغربية مما أدى إلى التشابه بين الأغاني المصرية والأجنبيه، الوصول إلى أن معظم أغاني الثمانينات والتسعينات كانت تقدم باسلوب الفرانكو آراب، حيث تستخدم أغاني الفرانكو آراب الآلات الغربية (الدرامز، البيز، الليد جيتار، الكيبورد وآلات النفخ، الباركيشن) وتطعم أحيانًا بآلات شرقية كالناي والعود والقانون والرق والطبلة، وأوضحت الدراسة ان اللغة المستخدمة في الفرانكو آراب قد تكون مصرية أو مزيجا من العامية والإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية.



وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات أهمها ضرورة إلقاء الضوء على أغاني الفرانكو آراب قديمًا وحديثًا، والعمل على تشجيع إبداع الملحنين الشباب بما يساعد على الارتقاء بالكلمة واللحن، هذا بالإضافة إلى وضع الأنماط الجديدة من الأغنيات ضمن المناهج الدراسية.



وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد المعتصم ابراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم النظريات والتأليف ورئيس القسم الأسبق بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان (مشرفًا ومقررًا) ، الأستاذ الدكتور هيثم سيد نظمي أستاذ ورئيس قسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية بالجامعة (مشرفًا)، الأستاذ الدكتور خالد حسن عباس الأستاذ بقسم الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة (مناقشًا) ، والأستاذ المساعد أحمد عبد الشافي عبده أستاذ مساعد بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلون (مناقشًا) .



وفي ختام حفل المناقشة توجه عدد كبير من النجوم بالتهاني للفنان حسام حسني على هذا النجاح، حيث قدم من خلال هذه الرسالة العديد من الأفكار والنتائج الفنية الهامة.