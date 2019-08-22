مشيخة الأزهر تصدر فيديو توضيحيا لعملية تسجيل رغبات الطلاب الجدد

أصدرت مشيخة الأزهر، فيديو توضيحي لعملية تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، للإجابة عن أبرز التساؤلات التى يطرحها الطلاب.



وفي بداية الفيديو، ظهر الإمام الأكبر مقدما نصيحته لأبنائه وبناته الطلاب بأن يسيروا على بركة الله في الكليات التى يختارونها سواء كانت شرعية أو علمية.



كما وجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، كلمته للطلاب بأن التنسيق مفتوح من خلال الإنترنت على بوابة الحكومة المصرية، فإن لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم إلكترونيا بمفردهم فلهم الحق في اللجوء إلى معاملة الجامعة الثلاثة التى تساعد الطلاب في التسجيل والمعاملة في كلية العلوم للبنين بالقاهرة وكلية الشريعة والقانون بطنطا والأمانة العامة لفرع أسيوط، كما يمكنهم أيضا التسجيل من خلال أى جامعة مصرية مجانا.



قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب عليهم أن يعلموا جيدا أنه لا فرق بين كلية وأخرى أو تخصص وأخر والنجاح يظل نجاحا في أى تخصص أو أى كلية فلا فرق بين عالم دين ناجح أو طبيب بشرى ناجح فكلاهما حققا النجاح.