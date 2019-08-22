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تكريم عالم مصرى بدولة التشيك لتفوقه العلمى فى مجال الحقن المجهرى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:37 م
الدكتور احمد عاصم
الدكتور احمد عاصم الملا
آية التيجي
تكرم الجمعية الدولية لعلوم الأمراض النسائية والحقن المجهرى اليوم الموافق الخميس من شهر أغسطس العالم المصرى أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية بمدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك، وذلك لكونه واحد من أهم أطباء العالم فى تخصصات علاج العقم والمشاكل النسائية بالمناظير الحديثة والمتخصصة، وبسبب ما حققه الطبيب المصرى من نجاحات مرتبطة فى مجاله بمصر ومعظم دول العالم.

وسيناقش الدكتور أحمد عاصم الملا خلال تكريمه أهم النتائج الدولية التى حصل عليها خلال علاج عينات مرضية من أصعب الحالات ومع ذلك تم الحصول على حقهن فى الإنجاب وفقا للدراسات الحديثة التى تحاول تقليل وتلاشى نسبة الخطر أو الفشل.

ويتضمن التكريم مناقشة آخر الأبحاث العلمية التى توصل إليها الدكتور أحمد عاصم الملا ومحاولة توصيل المعلومات المتاحة إلى شباب الأطباء خلال ورشة تدريبية على هامش التكريم والمؤتمر.

يذكر أن تقنية الحقن المجهري هي من التقنيات الحديثة والتي تتطور بشكل مذهل في كل أنحاء العالم لدرجة أبهرت الجميع، كما أن التكريم جاء بناء على تقديم أبحاث جديدة لآخر ما وصل إليه العلم من تقنيات وتطورات هائلة في عالم الطب والمرتبطة بمجال الحقن المجهري والمناظير النسائية، وذلك بهدف علاج العقم عند الزوجين.
الدكتور احمد عصام الملا الدكتور احمد عصام الملا
الدكتور احمد عصام الملا الدكتور احمد عصام الملا
الدكتور احمد عصام الملا الدكتور احمد عصام الملا

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