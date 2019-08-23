حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة.. البحوث الإسلامية يجيب

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟.



وأجاب مجمع البحوث، أنه اختلف الفقهاء في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين.



وتابع: القول الأول: يجب رفع يديه في التكبيرة الأولى عند الحنفية ولا ترفع في باقي التكبيرات في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك ، فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة



القول الثاني: قال الشافعية والحنابلة : يجب أن يرفع يديه في الأولى ويسن أن يرفع يديه في باقي التكبيرات.



وأشار إلى أن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.