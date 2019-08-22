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رئيس الوزراء التونسي يكلف كمال مرجان بمهام منصبه

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:24 م
رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
رويترز
قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية.

وكان الشاهد أعلن الترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على أوراق ترشحه، خلفا للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول طلبات ترشيح 26 شخصا من أصل 97 مرشحا، تقدموا بأوراقهم في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

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