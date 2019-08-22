أمام عيني رينار.. حمد الله يسجل هدف النصر الثانى أمام ضمك

سجل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر الهدف الثاني أمام ضيفه فريق ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.



وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني فى الدقيقة الـ44 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من نور الدين مرابط استقبلها حمد الله بصدره لداخل المرمى.



وكان جوليانو دي باولا سجل الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الـ24 من رأسية في مرمى ضمك.



وحقق النصر لقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال.



وحضر المباراة المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينار.