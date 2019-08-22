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أخبار العالم

بسبب العراق.. خلاف حاد بين وزيرة الدفاع الألمانية والحزب الاشتراكي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:42 م
القوات الألمانية
القوات الألمانية في العراق
قسم الخارجي
طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتغيير مهمة الجنود الألمان المتواجدين في العراق، مشيرا إلى أن مد فترة التدريبات على الأراضي العراقية أمر غير ضروري بالمرة.

وشدد الحزب علي أن استعمال الطائرات المقاتلة في تلك التدريبات إهدارا للموارد العسكرية الألمانية، وهو الأمر الذي يدعم رأي الحزب بشأن سحب القوات الألمانية .

وصرح نيلز شميدت، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية أن تدريب قوات الأمن العراقية والكردية على أيدي القوات الألمانية أمر مثير للقلق، جاء ذلك في نقاش لقوي التحالف حول مد فترة تدريب القوات الألمانية في كل من سوريا والعراق.

وفي حديث له مع شبكة التحرير ألمانيا، قال نيلز شميدت إنه لا يرى ضرورة لمد فترة التدريب في العراق أكثر من ذلك، وأن استقرار بلاده أمر ضروري وحتمي، ولذلك فعليهم التركيز في تدعيم الجانب الاقتصادي للبلاد.

وردا علي مطلب الحزب، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، قد عرضت حلا وسطيا لمد فترة التدريب التى تنتهى في 31 أكتوبر القادم، والذي يتمثل في عمل جولات استكشافية جوية عن طريق مقاتلات التورنيدو الألمانية، كما أكدت علي ضرورة تمديد فترة تدريب القوات المضادة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أنها تم القضاء عليها في العراق، لكنها لا زالت تمثل تهديدا في المنطقة.

وأضاف نيلز شميدت أن قرار مد الفترة ما زال في طور النقاش، كما علق على الحل الذي طرحته وزيرة الخارجية أنه حل غير مجدي، وأنها تدعي أن الإمكانات التي يستخدمها الجيش الألماني لا يمكن لأي من الدول الأخرى توفيرها.

وأختتمت الصحيفة تقريرها، بأن الضغوط الدولية تتزايد علي ألمانيا بشأن مواصلة حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، كما تطالب بغداد بأن تحافظ ألمانيا علي إلتزامها بل والتوسع في محاربة الإرهاب.

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