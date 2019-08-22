ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثارت الجدل.. صورة لرئيس برلمان يقوم بإرضاع طفلة خلال انعقاد الجلسة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:36 م
رئيس البرلمان النيوزلاندي
رئيس البرلمان النيوزلاندي
عزة عاطف
أثارت صور رئيس البرلمان النيوزيلندي «تريفور مالارد» إعجاب الكثيرين على السوشيال ميديا حيث ظهر وهو يحتضن طفلة رضيعة على المنصة ويعطيها "الرضعة" بينما وقف والد الرضيعة يتحدث خلال جلسة استماع، وقد ساعده رئيس البرلمان في الاعتناء بالطفل حتى ينهي خطابه، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ الثناء.

نشر رئيس البرلمان صورة على صفحته الشخصية بتويتر أثناء قيامه بإرضاع ابنة النائب «تاماتي كوفي» الذي جلس على كرسي النقاش في جلسة الاستماع، وقد علق على الصورة بشكل فكاهي قائلًا "عادةً ما يتم استخدام هذا الكرسي فقط من قبل الرؤساء والمسئولين لترؤس الجلسات، لكن اليوم شاركني فيه أحد كبار الشخصيات"، تهانينا لـ كوفي على ولادة عضو جديد في العائلة.

منذ ذلك الحين تمت مشاركة الصور مئات المرات، مع تشجيع الكثيرين للسيد مالارد للبدء في مهنة مجالسة الأطفال، قال أحد مستخدمي تويتر: "ربما تكون نيوزيلاندا بلدًا صغيرًا، لكن لديه درس كبير ليعلمه للعالم!"، وأضاف آخر "هذا أجمل شيء رأيته منذ سنوات."

ولد ابن السيد كوفي عن طريق الأم البديلة، وقد سارع النواب الآخرون أيضًا بالثناء على كوفي لإحضاره للطفل إلى قاعة البرلمان وأخذ الصور معه بينما يحمل ابنته. 

الجدير بالذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلاندا «جاسيندا أرديرن» كانت أول زعيمة عالمية تنجب طفلًا أثناء تواجدها في السلطة منذ حوالي 30 عامًا، حيث اصطحبت أرديرن وزوجها كلارك جيفورد من قبل، ابنتهما الصغيرة "نيف" إلى القمة العالمية للسلام، التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أثارت الجدل.. صورة لرئيس برلمان يقوم بإرضاع طفلة خلال انعقاد الجلسة
أثارت الجدل.. صورة لرئيس برلمان يقوم بإرضاع طفلة خلال انعقاد الجلسة
أثارت الجدل.. صورة لرئيس برلمان يقوم بإرضاع طفلة خلال انعقاد الجلسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب رضيعة زليخة.. عراك وصراخ داخل البرلمان الكيني.. فيديو

رئيس برلمان نيوزيلندا يرضع طفلا خلال جلسة نقاش

ترشيحاتنا

خطة ميدو للاطاحة بـ الزمالك من كأس مصر

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

الحكومة السودانية الجديدة تكشف موقف قواتها من الحرب اليمنية

بعد وفاته اليوم .. شاهد .. ملخص ما قدمه الغاني أجوجو مع الزمالك

أحدهم تحرش بها.. امرأة تضرب 3 رجال داخل ماكدونالدز بكعب حذائها.. فيديو

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

عنتيل كفر حجازي : مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

في عيد ميلادها الـ59 .. من هي والدة الفنانة حنان سليمان

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر

سفاح النساء .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 سيدات ببني سويف

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

بفستان مكشوف وشفاف.. شاهد سيرين عبد النور في شلالات لبنان

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

بـ أوف شولدر وبطن مكشوف.. داليا البحيري بـ اطلالة جريئة مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور