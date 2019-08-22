ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على حقيقة بدء تحضيرات أبو العروسة 3

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:41 م
سوسن بدر - سيد رجب
سوسن بدر - سيد رجب - ولاء الشريف
أحمد البهى
كشف مصدر من القائمين على مسلسل " أبو العروسة "، عن حقيقة الاخبار المنتشرة عن بدء التحضير الى الجزء الثالث من مسلسل " أبو العروسة " .

حيث أكد المصدر لـ صدى البلد ، أنه لاصحة لما يتردد عن بدء التحضير الى الجزء الجديد من العمل ، مؤكدًا انه حتى الان لم تتعاقد الشركة المنتجة للعمل مع القناة العارضة للمسلسل على الجزء الجديد ، من ثم لم يبدأ التحضير الى الجزء الجديد ، او الشروع فى كتابة حلقاته .

يذكر ان مسلسل "أبو العروسة "، حظى بنجاج كبير خلال فترة عرضه ، حيث بلغت عدد حلقاته 120 حلقة .

ويناقش أبو العروسة عدة مشاكل اجتماعية، ويسلط الضوء عليها مثل علاقة الآباء بأبنائهم، داخل الأسرة أو خارجها وكذلك نفقات الزواج فى وقتنا الحالي والتي فاقت كل التوقعات أيضا مشكلة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة إذا جمع الحب بين طبقتين مختلفتين بينهما فوارق كثيرة، وأيضًا الخيانة وحب التملك ومحاولة فهم الآخرين وأكثر من قضية أخرى.

وشارك فى بطولته سيد رجب ، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أبيض مكشوف.. إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقي فى أحدث ظهور لها

مكشوف الكتفين .. نرمين الفقي تنشر صورة جديدة من اليونان ..شاهد

بعد إطلالتها المثيرة.. نرمين الفقى تتصدر محرك جوجل

بعد ظهورها بـ الهوت شورت.. نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. والأخيرة تتجاهله

الأستاذ عبد الحميد رجع.. إعادة عرض الجزء الأول من مسلسل أبو العروسة

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

سفاح النساء ببني سويف.. قتل 4 مسنات للاستيلاء على أموالهن

تسلل إلى المنزل ليلا .. نهاية مأساوية لـ دب سارق .. فيديو

البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

أزمة أحمد الفيشاوي مع ابنته ومطلقته.. الحكم بحبس الفنان.. الجدة: تحملنا المصاريف ولم نمنعه من الرؤية.. والأب يرد: هند الحناوي ضُبطت سكرانة مع رجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

بإمكانيات متعددة.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد .. صور

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند