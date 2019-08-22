تعرف على حقيقة بدء تحضيرات أبو العروسة 3

كشف مصدر من القائمين على مسلسل " أبو العروسة "، عن حقيقة الاخبار المنتشرة عن بدء التحضير الى الجزء الثالث من مسلسل " أبو العروسة " .



حيث أكد المصدر لـ صدى البلد ، أنه لاصحة لما يتردد عن بدء التحضير الى الجزء الجديد من العمل ، مؤكدًا انه حتى الان لم تتعاقد الشركة المنتجة للعمل مع القناة العارضة للمسلسل على الجزء الجديد ، من ثم لم يبدأ التحضير الى الجزء الجديد ، او الشروع فى كتابة حلقاته .



يذكر ان مسلسل "أبو العروسة "، حظى بنجاج كبير خلال فترة عرضه ، حيث بلغت عدد حلقاته 120 حلقة .



ويناقش أبو العروسة عدة مشاكل اجتماعية، ويسلط الضوء عليها مثل علاقة الآباء بأبنائهم، داخل الأسرة أو خارجها وكذلك نفقات الزواج فى وقتنا الحالي والتي فاقت كل التوقعات أيضا مشكلة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة إذا جمع الحب بين طبقتين مختلفتين بينهما فوارق كثيرة، وأيضًا الخيانة وحب التملك ومحاولة فهم الآخرين وأكثر من قضية أخرى.



وشارك فى بطولته سيد رجب ، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.