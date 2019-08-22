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فضيحة جنسية.. مدير مدرسة يهودية في نيويورك يعتدي على 38 طفلا.. والتعويض 680 مليون دولار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:37 م
مدرسة يهودية
مدرسة يهودية
أحمد سيف الدين
إتهم 38 رجلا، مدرسة يشيفا الثانوية اليهودية بمدينة نيويورك الأمريكية، بالتستر على الإعتداء الجنسي عليهم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على يد معلم ومدير المدرسة المذكورة.

وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل، أن هؤلاء الرجال اقاموا دعوى قضائية، امام محكمة نيويورك، اليوم الخميس، مطالبين المدرسة بتعويض يبلغ قيمته 680 مليون دولار على خلفية اتهامات بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل معلم ومدير بالمدرسة.

وأفاد ضحايا الإعتداء الجنسي إنهم تعرضوا لاعتداءات في الوقت الذي تستر فيه مسؤولو المدرسة على هذه الوقائع.

وفقًا لوثيقة الاستدعاء والشكوى، بدءًا من عام 1971 قام جورج فينكلشتاين، مساعد مدير المدرسة بالإعتداء مرارا وتكرارًا على العديد من الطلاب.

وتزعم المستندات أن المدرسة رفضت اتخاذ إجراء ضد المعتدي، ولم يبلغوا سلطات إنفاذ القانون مطلقًا، رغم معرفتها الفعلية بميوله الجنسية الشاذة تجاه الطلاب.

واستخدم فينكلشتاين سلطته كمسؤول لمحاولة منع ضحاياه من الإبلاغ عن اعتداءاته الجنسية لوالديهم، ويزعم أن فينكلشتاين هدد بالتعنت ضد طلاب المدرسة المعتدي عليهم.

واسقطت قضية اعتداءات جنسية ضد نفس المدرسة من قبل محكمة بنيويورك سنة 2014، بسبب قانون التقادم وانتهاء المهلة القانونية للنظر في الأحداث، غير أن قانونا خاصا بالاعتداءات الجنسية تم تبنيه حديثا أتاح فرصة رفع الدعوى من جديد.

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