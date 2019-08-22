بإمكانيات متعددة.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد .. صور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحي الإماراتي ببورسعيد ، الذي يقع على مساحة 4747.5 متر مربع .



يضم مركز الشباب ، مبنى إداريا ومكتبة ومعملا للحاسب الآلى وصالة مناسبات وحديقة أطفال وملعبين أحداهما لكرة القدم وآخر متعدد الأغراض ومشغلا للخياطة وقاعة محاضرات وكافيه .



وأنشأت شركة إينى المشغل الرئيسي لحقل ظهر، المركز لخدمة أبناء الحى ، وذلك في إطار برنامج المشاركة الاجتماعية بمحافظة بورسعيد .



وسيكون المركز متنفسًا للشباب والفتيات لتحقيق منظومة الخدمات والتثقيف.