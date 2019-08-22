ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإمكانيات متعددة.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد .. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:48 م
مركز شباب الشيخ
مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحي الإماراتي ببورسعيد ، الذي يقع على مساحة 4747.5 متر مربع .

يضم مركز الشباب ، مبنى إداريا ومكتبة ومعملا للحاسب الآلى وصالة مناسبات وحديقة أطفال وملعبين أحداهما لكرة القدم وآخر متعدد الأغراض ومشغلا للخياطة وقاعة محاضرات وكافيه .

وأنشأت شركة إينى المشغل الرئيسي لحقل ظهر، المركز لخدمة أبناء الحى ، وذلك في إطار برنامج المشاركة الاجتماعية بمحافظة بورسعيد .

وسيكون المركز متنفسًا للشباب والفتيات لتحقيق منظومة الخدمات والتثقيف.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

بعد تمثال حسن حسنى .. تماثيل ظلمت أصحابها وأخرى أثارت إعجاب السوشيال ميديا أبرزها صلاح وكريستيانو وميلانيا ترامب

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

أزمة أحمد الفيشاوي مع ابنته ومطلقته.. الحكم بحبس الفنان.. الجدة: تحملنا المصاريف ولم نمنعه من الرؤية.. والأب يرد: هند الحناوي ضُبطت سكرانة مع رجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

بإمكانيات متعددة.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد .. صور

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند