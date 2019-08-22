نائب رئيس الحركة الوطنية: لا نجبر أحدا على العمل تحت راية الحزب

قال اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إننا لا نجبر أي أحد علي العمل تحت راية الحزب ويجب أن نلتزم بكل التكليفات حتي نرفع من شأن الحزب، مضيفا: دورنا في تحالف الأحزاب كبير جدا، ونحن علي دراية كاملة بمقرات الحزب المغلقة في المحافظات.



وأشار البلتاجي إلي أن بعض أمانات الحزب في المحافظات قدمت ٨٠٠ مرشح والبعض الآخر قدم ٦٠٠ مرشح للمجالس المحلية، متابعا: لكن أين باقي أمانات المحافظات، يجب أن تظهر كل محافظة دورها في المجالس المحلية حتي نحصل علي استحقاقاتها.



جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات الذي دعا له الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والأمين العام للحزب، والذي أقيم بالأمانة العامة للحزب.

