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مرأة

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:49 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
ريهام قدري
نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو "انستجرام" جلسة تصوير جديدة من كليب الحاجة دعيالك.

وكانت دوللي نشرت عدد من الصور المختلفة لها بالكليب ولكنها نشرت اليوم صور جديدة بلقطات مختلفة ولكنها بنفس إطلالتها السابقة بالجلابية المخططة باللون الذهبي.

ونشرت دوللي صورها بوضعيات مختلفة ولكنها اعتمدت علي شعرها في التفاط الصور ، وكانت اعتمدت مكياج مناسب للشخصية التي تجسدها.

وأرفقت دوللي مع الصور لينك الكليب للإعلان عنه من خلال الشخصية التي تظهر بها بكليب "الحاجة دعيالك".


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في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

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