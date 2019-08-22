نائب وزير الخارجية الكويتي يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين المستشار صلاح الحداد.

