بـ 25 عامًا.. سر إعادة The Shawshank Redemption فى دور العرض السينمائية من جديد

بمناسبة الأحتفال بمرور 25 عامًا على عرضه الاول ، قرر صناع فيلم "The Shawshank Redemption" إعادة عرضه مرة أخرى فى السينمات لمدة 3 أيام فقط .



الفيلم من إنتاج عام 1994 من كتابة وإخراج فرانك درابونت عن رواية لستيفن كينغ بعنوان "ريتا هيوارث والخلاص من شوشانك". الفيلم من بطولة تيم روبنز في دور آندي دوفرين ومورجان فريمان في دور إليس "ريد" ريدنج.



العمل تدور أحداثه حول ندي دوفرين الذي زج به في السجن بعد أن حكم عليه بالمؤبد بتهمة قتل زوجته وعشيقها، وكيف سيحيا ذلك الرجل المتعلم ذو المنصب الرفيع مع قرنائه من المجرمين، ويكوِّن صداقات، وعن حياة السجن والارتباط به .



وقد حقق العمل إيردادات عالية، وتمكن من الحصول على اعلى تقيم خلال العشر سنوات الأخيرة على موقع imdb.



