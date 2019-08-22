ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ 25 عامًا.. سر إعادة The Shawshank Redemption فى دور العرض السينمائية من جديد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:17 م
The Shawshank Redemption
The Shawshank Redemption
أحمد البهى
بمناسبة الأحتفال بمرور 25 عامًا على عرضه الاول ، قرر صناع فيلم "The Shawshank Redemption" إعادة عرضه مرة أخرى فى السينمات لمدة 3 أيام فقط .

الفيلم من إنتاج عام 1994 من كتابة وإخراج فرانك درابونت عن رواية لستيفن كينغ بعنوان "ريتا هيوارث والخلاص من شوشانك". الفيلم من بطولة تيم روبنز في دور آندي دوفرين ومورجان فريمان في دور إليس "ريد" ريدنج.

العمل تدور أحداثه حول ندي دوفرين الذي زج به في السجن بعد أن حكم عليه بالمؤبد بتهمة قتل زوجته وعشيقها، وكيف سيحيا ذلك الرجل المتعلم ذو المنصب الرفيع مع قرنائه من المجرمين، ويكوِّن صداقات، وعن حياة السجن والارتباط به .

وقد حقق العمل إيردادات عالية، وتمكن من الحصول على اعلى تقيم خلال العشر سنوات الأخيرة على موقع imdb.

ترشيحاتنا

أبو البنات .. كريم فهمى يعلن عن استقبال طفلته الثالثة.. اعرف اسمها

احتراق غابات الأمازون.. كريستيانو رونالدو يحذر من ظاهرة ستدمر العالم

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

ما الهدف من الزيارة .. لاسارتي يظهر في الأهلي مجددا

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

اتحاد الكرة: تطبيق تقنية الـ var بـ الدوري في ذلك الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها