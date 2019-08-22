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فن

وداعا أختي الحبيبة.. وفاه شقيقة الفنان أحمد فتحى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:51 م
أحمد فتحى
أحمد فتحى
أحمد البهى
أعلن الفنان أحمد فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، عن وفاة شقيقته اليوم.

وعلق فتحى قائلًا : "وداعا أختي الحبيبة".

يذكر أن أحمد فتحى ، يشارك فى بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بجانب مي كساب كل من الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، وهو قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله.





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