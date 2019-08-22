العالم يحتفل باليوم العالمي لضحايا الإرهاب

احتفى العالم، باليوم العالمي لضحايا الإرهاب الذي أقرته الأمم المتحدة باسم "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم".



وفي اليوم العالمي لضحايا الإرهاب، تسلط العديد من الدول الضوء على إجلال ضحايا العمليات الإرهابية، والاحتفال بقدرة هؤلاء الضحايا وأسرهم على الصمود والتكيف مع المجتمع والبقاء أقوياء متكاتفين ومتحالفين ومتحدين ضد الإرهاب.



ووضعت الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب على سلم أولوياتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 فأصدرت عدة قرارات وأبرمت عدة اتفاقيات من أجل التوصل إلى إستراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب، وقد اهتمت بهذه الإستراتيجية دوائر رفيعة المستوى من حكومات دول مختلفة.



وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان المقدم إلى قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2004 "في جو من الحرية أفسح صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع، أنني أؤيد تأييدًا تامًا دعوه الفريق الرفيع المستوى إلى وضع تعريف للإرهاب، يوضح أن الإرهاب هو أي عمل، إلى جانب الأعمال المحظورة فعلًا في الاتفاقيات القائمة يراد به التسبب في وفاة مدنيين، أو أشخاص غير محاربين، أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة لهم، بهدف ترويع مجموعة سكانية، أو إرغام حكومة، أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، وأحث بقوة قاده العالم على تأييد ذلك التعريف، وإبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب قبل نهاية الدورة الستين للجمعية للأمم المتحدة".



وشهد سبتمبر 2005 حدثًا بارزًا في تاريخ الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ففي مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في نيويورك، أدان قادة العالم إدانة قاطعة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيًا كان مرتكبه ومكانه والغرض منه“ باعتباره أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين.



وأكد القادة ضرورة إنجاز الأعمال المتعلقة بصياغة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي التي تتضمن تعريفًا قانونيًا لأعمال الإرهاب، وذلك أثناء الدورة الستين للجمعية العامة.



ويأتي هذا العمل تتويجًا لسنوات من المفاوضات والمناقشات بشأن مقترحات مختلفة، بما فيها تلك الواردة في تقرير الأمين العام، كوفي عنان، المعنون "في جو من الحرية أفسح".



وقد حث الأمين العام في تقريره هذا، على المبادرة إلى اعتماد تعريف للإرهاب يماثل التعريف الوارد في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي ينص على أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين وغير المحاربين وقتلهم عمدا أو اعتبارها أمورًا شرعية أيا كان السبب أو داعي التظلم، وإن كل عمل يستهدف قتل المدنيين وغير المحاربين أو إلحاق إصابات بدنية جسيمة بهم، إن كان الغرض منه، بحكم طبيعته أو السياق الذي ينفذ فيه، هو ترويع السكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على التصرف أو الإحجام عن التصرف بطريقة ما، هو عمل لا يمكن تبريره أيا تكن أسبابه وهو عمل إرهابي.



وفي 20 ديسمبر 2006 أصدر مجلس الأمن قرارًا رئاسيًا يضع فيه الخطة الدولية لمكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الدولية، مشيرًا إلى اللجان الثلاث التي تم إنشاؤها لهذا الغرض وهي لجنة القرار ١٢٦٧، ولجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة القرار ١٥٤٠ التي تتناول مكافحة الإرهاب وفرق خبرائها.



وأعلن المجلس أنه يشجع اللجان الثلاث على أن تضمن في حوارها مع الدول، تقديم رسالة موحدة من المجلس عن جهوده الرامية إلى مكافحة الإرهاب، كما أنه يشجع اللجان الثلاث وفرق خبرائها على تفادي الازدواجية، بما في ذلك ما تتضمنه طلبا من معلومات من الدول الأعضاء عن قيامها بالتنفيذ.



وفي هذا الصدد، فإنه يشجع اللجان الثلاث وأفرقة خبرائها على مواصلة تعزيز تقاسم المعلومات فيما بينها، وعلى وجه التحديد المعلومات الواردة من الدول بشأن التنفيذ، وسيواصل المجلس تقييم كيفية إمكان تنظيم جهوده لمكافحة الإرهاب على أكفأ وجه.



وهكذا فقد تواصل عمل الامم المتحدة وانبثقت من مجلس الأمن لجنة دولية لتنسيق العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، كما تشكلت لجنة لمكافحة غسيل الأموال الذي يستخدم في تمويل الإرهاب، كما تمت صياغة عدد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب منها اتفاقية مكافحة غسيل الأموال المستخدمه لتمويل الإرهاب.



وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استيائها الشديد إزاء تزايد عدد الأبرياء الذين يقتلهم الإرهابيون في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأدانت إدانة قاطعة الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أنشطة ترمي إلى تدمير حقوق الإنسان وتقويض أركان المجتمع المدني التعددي، وقد قررت في دورتها (52) بند بعنوان "مسألة حقوق الإنسان" إن الإرهاب خطر حقيقي على حقوق الإنسان، وتتجلى الخطورة أيضًا فيما تشكله انتهاكات حقوق الإنسان من دافع لنشوء الإرهاب وممارسته من جانب بعض خاصة الأقليات التي قد تشعر بأنها مهمشة وان الدولة لا تعترف لها بأي حقوق ومن ثم يظهر الإرهاب العرقي أو الانفصالي.



وعلى المستوى العربي، تحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 22 إبريل من كل عام، اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية، وذلك في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه منظومة العمل العربي المشترك لدحر التنظيمات الإرهابية، وحرصًا منها على الإسهام في التوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في المنطقة العربية وحجم المعاناة الذي يلحقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة، وهناك مطالبات بإنشاء الجامعة العربية صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

