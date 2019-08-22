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السفير الياباني: زيادة حركة السياحة لمصر خلال الفترة المقبلة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:58 م
صدى البلد
البهي عمرو
قال السفير الياباني في القاهرة مساكي نوكي، إن الفترة الماضية شهدت زيادة حركة السياحة لمصر بعد تراجعها منذ عام 2011.

وأضاف خلال تصريحات على قناة دي إم سي، أن أعداد السائحين اليابانيين فى عام 2011 وصلت لأقل من 20 ألف سائح، ولكن العام الماضي وصلت لأكثر من 40 ألفا.

وأشار إلى أن المؤشرات تكشف عن تزايد أعداد السائحين خلال الفترة الحالية.

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير، فى نهاية العام المقبل سيساعد المواطنين اليابانيين على القدوم إلى القاهرة.

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