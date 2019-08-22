فريق الأهلي لكرة اليد يفوز وديا على أصحاب الجياد 27 - 14



ويخوض الأهلي مباراة ودية ثانية، غدا الجمعة، أمام نظيره الأوليمبي على هامش معسكر الإعداد المقام في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.



فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للرجال على فريق أصحاب الجياد بنتيجة (27 - 14) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم /الخميس/ بالإسكندرية.أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بالإسكندرية.. وقدم خلالها فريق الأهلي عرضا مميزا، ونجح في الفوز بنتيجة (27- 14).