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رياضة

فريق الأهلي لكرة اليد يفوز وديا على أصحاب الجياد 27 - 14

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:03 م
فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد يفوز وديا على أصحاب الجياد 27 - 14
أ ش أ
فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للرجال على فريق أصحاب الجياد بنتيجة (27 - 14) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم /الخميس/ بالإسكندرية.

أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بالإسكندرية.. وقدم خلالها فريق الأهلي عرضا مميزا، ونجح في الفوز بنتيجة (27- 14).

ويخوض الأهلي مباراة ودية ثانية، غدا الجمعة، أمام نظيره الأوليمبي على هامش معسكر الإعداد المقام في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

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