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رياضة

أحمد سالم يفوز ببرونزية ٤٠٠ متر متنوع بسباحة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:50 م
منافسات السباحة بدورة
منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
فاز السباح المصري أحمد سالم بالميدالية البرونزية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة.

وجاء السباح المصري ثالثا في سباق ٤٠٠ متر متنوع بعدما حقق زمنا قدره ٤ دقائق و٢٨ ثانية و٣٥ جزءا من الثانية.

وجاء زميله المصري ياسين الشماع في المركز السادس بنفس السباق بعدما قطع المسافة في زمن قدره ٤ دقائق و٣٧ ثانية و٧٠ جزءا من الثانية.

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