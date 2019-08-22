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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف الموقف النهائي من خفض المساعدات الخارجية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:06 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
رويترز
أبلغ مصدر رويترز، طلب عدم نشر اسمه، بأن البيت الأبيض لن يمضي قدما في خطة لخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية التي أقرها الكونجرس.

ولم يتضح بعد سبب عدول البيت الأبيض عن قراره.

ويقاوم أعضاء الكونجرس، بمن فيهم بعض رفاق ترامب الجمهوريين، جهود إدارته المتكررة لخفض حجم الأموال التي تنفقها واشنطن على المساعدات الخارجية.

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