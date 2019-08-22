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صالحين المهدي يشيد بـ تحصيل أتعاب المحاماة: قضت على الوصاية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:55 م
صالحين المهدي، عضو
صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة
حمادة خطاب
قال صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قانون المحاماة الجديد شمل مكاسب كبيرة لجموع المحامين، اكتسبها أعضاء الجمعية العمومية، قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن من محاسن القانون فرض هيمنة النقابة على جداولها وحماية المشتغلين من غيرهم.

وتابع المهدي: “يكفي أننا بدأنا في تحصيل أتعاب المحاماة بأنفسنا من غير وسيط أو وصاية، إلى جانب اشتمال القانون على العديد من الحصانات للمحامي، فضلا عن اشتماله على أكاديمية المحاماة التي أصبحت شرطا أساسيا للقيد بنقابة المحامين، وكنا نطالب قديما برسالة ماجستير، فأصبحت الأكاديمية بديلة لذلك”.

وقع سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الثلاثاء الماضى، بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.

ونص البروتوكول، على قيام المحاكم نفاذا لنص المادة (187) من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعاوى أو الطعون على اختلاف درجاتها.

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