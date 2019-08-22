محصلش قبل كده فى السينما المصرية والعربية .. عمرو وهبة يعلن انضمامه لـ ماكو

أعلن الفنان الشاب عمرو وهبة عن بدء تصوير دوره ضمن أحداث فيلم " ماكو " ، والمقرر أن يشارك فى بطولته كل من قصي الخولي وبسمة ومنة فضالي.



وعلق " وهبة " على صورة له ضمن البوسترات المبدئية للعمل قائلًا : "هزرنا كتير؟ ، طيب فيلم ماكو بالنسبة لى هو أصعب ظروف شغل من حيث التصوير والتنفيذ والتدريب والتمثيل الفيلم تجربة مختلفة جدًا وصعبة" .



وأضاف: " بس بتعب وحماس كل الناس اللى شغاله بقلب ان شاء الله الفيلم يكمل على خير و يطلع حاجة تشرفنا وتعجبكم وتشوفوا حدوتة مختلفة أحداثها مستوحاة من أحداث حقيقية و فكرة وتنفيذ محصلش قبل كده فى السينما المصرية والعربية بنعمل اللى علينا والتوفيق من عند ربنا .. دعواتكم" .



يذكر ان عمرو وهبة شارك مؤخرًا دنيا سمير غانم فى بطولة مسلسل " بدل الحدوتة 3" ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى.

