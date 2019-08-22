"ابن عمي" لمحمد شاهين تقترب من النصف مليون مشاهدة.. ونجوم الفن يهنئونه

لا يزال الفنان محمد شاهين، يحقق نجاحات كبيرة بأغنيته الجديدة "ابن عمي"، فإستطاعت الاغنية أن تحقق إنتشارًا واسعًا حيث تقترب من النصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.



كما انهالت تعليقات نجوم الفن والجمهور، بتهنئة “شاهين” على الأغنية منذ طرحها من قبل شركة "ام تاتش برودكشن" الشركة المنتجة لألبوم الفنان محمد شاهين الجديد.



تلقي شاهين، تهنئة من الفنانة نداء شرارة، التي كتبت:"الله عليك ألف مبروك"، ومن الملحن عزيز الشافعي الذي كتب،:"مبروك يا شاهين، مبسوط بشغلنا سوا، وبتمنالك النجاح إن شاء الله يا موهوب"



وحرص محمد سراج علي نشر الأغنية عبر السوشيال ميديا، وعلق عليها قائلا،:"شاهين بس بيسخن بألبوم قوي جدا ان شاء الله، وهو عارف الأغنية دي عندي ايه وبحبها إزاي".



ويستعد شاهين لطرح أغنية جديدة أخري تحمل عنوان"منك للدنيا" وهي ضمن أغاني ألبومه، وذلك يوم الخميس المقبل".



"منك للدنيا" من كلمات صابر كمال، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر.





يذكر أن ألبوم شاهين، من إنتاج شركه "إم تاتش برودكشن" لمالكها محمد مهاب، ويحتوي علي العديد من المفاجآت.



وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، احمد عادل، أسامه عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت ، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، ، سامح فرج، إسماعيل عبده،ومحمدي