المعلومات الدوائية: ترشيد استهلاك الأدوية يعود بالنفع على المريض

نشر مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للتعامل والطرق الصحيحة لتناول الأدوية ، في إطار حرصه علي التوعية الدوائية .



وأضاف مركز المعلومات الدوائية تناول الأدوية بطريقة صحيحة يمنع حدوث أى تفاعلات أو أخطاء غير متوقعة حرصا على مصلحة المريض .



وأوضح مركز المعلومات الدوائية نستهدف الحفاظ على صحة المرضي وترشيدا لاستهلاك الادوية فيما يعود بالنفع على المريض.



وتابع : يحرص مركز المعلومات الدوائية المصرى على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للادوية واتباع الإرشادات الهامه المتعلقة بذلك.



وأوصى المركز بضرورة مراجعة المريض للطبيب المعالج أو الصيدلي فور حدوث اية أعراض غير مألوفة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمريض