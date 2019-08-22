أصيبوا باختناق.. مصرع 4 عمال أثناء انتشال خرطوم صرف صحي بأسيوط

لقي ٤ عمال صرف صحي مصرعهم إثر إصابتهم باختناق أثناء انتشال خرطوم صرف صحي سقط منهم في بالوعة بمدينة صدفا في أسيوط.



تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إخطارا من مجلس مدينة صدفا يفيد وفاة كل من عصام زهران محمد ٤٢ سنة، وزين عبد الستار حسين ٣٠ سنة، و أيمن سعدي محمد ٤٧سنة، و لاوي نشأت مجاهد ١٦ سنة عمال صرف صحي بمجلس مدينة صدفا، إثر إصابتهم باختناق أثناء محاولتهم انتشال خرطوم سيارة الصرف بعد سقوطه في بالوعة.



تم نقلهم إلي مستشفي صدفا المركزي وتوفوا في الحال.