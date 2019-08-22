استعدادا لعودة الجماهير.. اتحاد الكرة يتفق مع تذكرتي على تفعيل نظام أمم إفريقيا

تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة اجتماعا مع مسئولى شركة تذكرتي خلال الأسبوع القادم من أجل الترتيب لدخول الجماهير فى الدوري الجديد عبر نظام الـ fan id.



وأعلنت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين انطلاق منافسات الدورى الممتاز موسم 2019-2020 يوم 19 سبتمبر القادم عقب موافقة الجهات الأمنية على تطبيق نظام دخول الجماهير الى المدرجات فى الموسم الجديد بنفس النظام الذى تم اتباعه فى الدخول الى ملاعب بطولة أمم إفريقيا.



ومن المقرر أن يتم عقد سلسلة اجتماعات بين مسئولى اتحاد الكرة ونظرائهم فى شركة تذكرتى للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة ببيع التذاكر إلكترونيا.