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رياضة

ميتشو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك استعدادا لـ ديكاداها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:49 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بأداء اللاعبين لفقرة تأهيل خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال.

وعقد ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك ، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب بحضور معاونيه ، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها بالتدريبات.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور الـ 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

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