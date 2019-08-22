ميتشو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك استعدادا لـ ديكاداها

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بأداء اللاعبين لفقرة تأهيل خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال.



وعقد ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك ، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب بحضور معاونيه ، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها بالتدريبات.



ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور الـ 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.