توفيق عكاشة : لحوم العيد مابتتكلش لهذا السبب.. فيديو

سخر الإعلامي توفيق عكاشة من لحوم العيد قائلا"والله العظيم انا عارف انكم مظبطين نفسكم اخر تظبيط من لحمة العيد على الرغم من ان طعمها طعم مختلف عن اى لحمة والله ما تتكلش" .



وأضاف عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" ان لحوم العيد لاتؤكل لأنها تقطع مباشرة دون تصفية الاضحية على الاقل لمدة 4 ساعات من المياه والدماء .



وتابع وبعد عملية التصفية نقوم بتقطيع اللحمة وطبخها حتى يكون طعمها جيد ويصلح للاكل .



واستكمل ان شكاوى الناس من أن طعم اللحمة غير جيد نظرا لان الجزار لا يقوم بعملية التصفية.

