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توفيق عكاشة: التاريخ سيشهد أن الرئيس السيسي قاد ثورة اقتصادية.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:22 م
الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلعب دورا مهما من أجل أعاد بناء هذا الوطن، ويعمل بإرادة حديدية من أجل بناء اقتصاد يتحدث عنه التاريخ.

وتابع توفيق عكاشة خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن التاريخ المصري سيشهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد ثورة اقتصادية في مصر، وكان سببا في النهوض والتقدم الاقتصادي فضلا عن المجالات الأخرى.

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء فلسفة الإنتاج الزراعي في مصر وواجهة عملية تقسيم الأراضي لتفتيت الملكية باستخدام العلم والعلماء وأعطى توجيهاته بإنشاء الصوب الزراعية في جميع محافظات مصر.

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