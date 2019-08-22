الرئيس الإيطالي يحدد موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن تمديد الوقت المقرر لتشكيل حكومة جديدة للبلاد، عقب استقالة الحكومة القديمة.



وطالب الرئيس الإيطالي وفق ما نقلته شبكة "يورونيوز" من الأحزاب السياسية الرئيسية في إيطاليا إيجاد تحالف جديد من أجل تشكيل حكومة للبلاد.



وجاء هذا التصريح عقب قرار رئيس الوزراء الإيطالي السابق جيوسيبي كونتي، الاستقالة من منصبه يوم الثلاثاء، وذلك عقب خلاف مع حليفه وزير الداخلية، اليميني المتطرف، ماتيو سلافيني.



وكان من المتوقع أن يعلن ماتاريلا عن حكومة جديدة مساء الخميس، لكنه بدلًا من ذلك ، قال إن المشاورات ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.