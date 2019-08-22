توفيق عكاشة: مصر كانت تنافس إيطاليا فى مجال صناعة الجلود.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن مصر كانت تنافس إيطاليا فى مجال صناعة الجلود خاصة الأحذية ولا نعلم من المسئول عن استغلال جلود الأضاحي فى عيد الأضحى المبارك.



وأضاف توفيق عكاشة فى خلال برنامجه "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة " أن مصر موقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية أكسبت مصر ميزة نسبية فى الزراعة والإنتاج الحيواني وكل الصناعات القائمة عليه.



وتابع أن أحد أهم ميزة نسبية للاقتصاد المصري والتى منحته له منظمة التجارة العالمية هو الصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن إحدى هذه الصناعات هو دبغ الجلود.



واستكمل أن مصر كانت مصر من أكثر دول العالم جودة فى عملية صناعة الجلود، مشيرا إلى أن جلد البقر والجاموس يباع بثمن بخس للغاية.

