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سمير فرج: المشروعات القومية والطرق تقام على أعلى مستوى.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:00 م
سمير فرج
سمير فرج
خالد محيي الدين
قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في حديثه عن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة والقوات المسلحة، حيث لا تتداخل تلك المشاريع أو تنازع القطاع الخاص.

وتابع "فرج" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القوات المسلحة المصرية هي القائمة على التخطيط فقط لتلك المشاريع القومية الكبرى، ولكن تقوم بها شركات القطاع الخاص، لتنفيذ عمل تلك الشركات.

وأوضح أن المشاريع القومية الكبرى تقوم بها الدولة تبني وتخطط على أعلى مستوى، حيث تم رفع كفاءة كافة المشروعات والطرق الجديدة، تفاديا لأخطاء وتلف العهود السابقة.

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