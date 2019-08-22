مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بتغطية موقع صدى البلد لزيارته لمصر

اشاد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بتغطية موقع «صدي البلد» لزيارته إلى مصر ، حيث نشر خبر الموقع عن رد فعله عن زيارة مصر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، والتي أثنى من خلاله على إصرار القيادة السياسية في الملف الصحي قائلًا :أعجبت بما رأيته من الرئيس السيسي بشأن مبادرة 100 مليون صحة.



وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم،أكد إن الغرض من زيارته إلى مصر أن يشهد انطلاق أكبر حملة لمواجهة فيروس "سي" على مستوى العالم والاستماع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستفادة من التجربة المصرية وتطبيقها في دول القارة الأفريقية.



وأضاف تيدروس أدهانوم، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» على قناة «إكسترا نيوز»: "أعجبت بما رأيته من التزام لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة 100 مليون صحة، والرئيس تحدث من قلبه ولديه شغف كبير".



وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن مبادرة 100 مليون صحة لها تأثير كبير على الأرض ليس في مصر فقط ولكن في أفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه التزام بشأن مبادرة 100 مليون صحة والأمراض غير السارية.



وأوضح: "إننا نتعلم عن المبادرات الصحية سريعة الوتيرة في مصر، ونسعى لتوثيق المبادرات الصحية المصرية و تعميمها والاستفادة منها"، لافتا إلى أنه علينا أن نعمل على تثقيف المجتمع ونشر الوعي للوقاية من الأمراض، ومصر يمكنها القضاء على فيروس "سي" قبل 2020.

