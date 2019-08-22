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على متن 25 رحلة.. مصر للطيران نقلت 6300 حاج من الأراضي المقدسة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:17 م
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
نقلت الشركة الوطنية مصرللطيران، اليوم الخميس، 6300 حاج عائدين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام على متن 25 رحلة جوية.

وسيرت مصر للطيران، 12 رحلة جوية من مطار جدة لنقل 2600 حاج بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و13 رحلة من مطار المدينة المنورة لنقل 3700 حاج من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة، وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

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