نائب رئيس البنك الأهلى لـ صدى البلد: خفض أسعار الفائدة انعكاس لتحسن المؤشرات الاقتصادية

صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن لجنة الخصوم والأصول بالبنك اجتمعت اليوم وقررت خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و 14.25% بدلا من 15% و15.25%، وخفض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية 1%.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتى انعكاسا للتحسن فى المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى.
وقال إن هذا القرار يسهم فى دعم الاستثمار ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتى انعكاسا للتحسن فى المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى.
وقال إن هذا القرار يسهم فى دعم الاستثمار ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.