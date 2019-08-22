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حوادث

مباحث المطرية تضبط مسجل خطر وشهرته زيكو بحوزته خرطوش

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:29 م
مسجل خطروشهرته زيكو
مسجل خطروشهرته زيكو بحوزته خرطوش
همت الحسينى
 تمكنت مباحث المطرية  من ضبط مسجل خطر باحد المناطق ببورسعيد.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية باختباء احد المسجلين الخطيرين والمطلوب ضبطهم باحد الاماكن في بورسعيد.

تشكل فريق بحث برئاسة العميد احمد العجوز والرائد احمد فتح الله وتم ضبط محمد ابوزيد رضوان٢٤ عاما وشهرته "زيكو"وبحوزته بندقية خرطوش وذخيرة.

ومطلوب ضبطه فى ثلاث قضايا سرقة بالاكراه، شروع في قتل ومخدرات وسلاح ومقاومة سلطات، وتم تحرير محضر، بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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