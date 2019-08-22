400 مشارك في اليوم الأول لحملة الرياضة لأجل التنمية واجهة مصر 2030

انطلقت اليوم الخميس فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظة سوهاج وتنفذ خلال الفترة من 22 إلى 24 من أغسطس الجاري.



بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض فني مسرحي بعنوان " البيت السعيد " تناول قضية تنظيم الأسرة من منظور تفاعلي لأسرة مزدحمة بالأبناء وأثره السلبي في وجود العديد من المشاكل والتي منها التسرب من التعليم، التحرش، التفكك الأسري، الزواج المبكر، العرض من إنتاج ورش عمل المسرح التفاعلي لأندية السكان بمراكز الشباب وبتعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



يشارك في فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 أكثر من 400 شاب وفتاة من الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة سوهاج.