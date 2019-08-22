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بث مباشر للمؤتمر الصحفي بين ماكرون ورئيس وزراء الهند

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لقرائها، ننقل لكم بثًا مباشرًا لفعاليات المؤتمر الصحفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند .

ستقبل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اليوم /الخميس/ رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في قصر الإليزيه بالعاصمة "باريس " .

وأعرب ماكرون" - خلال مؤتمر صحفي - عن سعادته لإجراء مناقشات مطولة مع جونسون، واصفا العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة بأنها أساسية وأبدية مهما كان الوقت والظروف، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع .

وشدد ماكرون على الحاجة إلى الحفاظ على العلاقة المتميزة بين البلدين والتي لها تاريخ طويل وعميق، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تم التوقيع عليها، كما أن البلدين لعبا دورا رئيسيا في العديد من القضايا مثل إيران، والساحل، ومكافحة التغير المناخي، وتعليم الفتيات وغيرها .

وقال ماكرون إنهما اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في هذه القضايا ، موضحا أنهما تطرقا إلى مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، مشيرا إلى أن موقفه هو احترام اختيار الشعب البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي .

وأضاف إلى أنه يأسف لقرار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الديمقراطية مبنية على سيادة الشعوب؛ ولذلك فإنه يحترم بشكل كامل الاختيار البريطاني، ويجب أن يتم تنفيذه.

وأشار ماكرون إلى أن هناك حاجة إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعميقها، والتطلع إلى المستقبل، متابعا "أن الاتحاد الأوروبي أجرى مناقشات مطولة حول اتفاق البريكست مع المملكة المتحدة، ولن تقوم أية دولة بإعادة المناقشات حول هذا الاتفاق مرة أخرى".

وأكد أن الأمر خاص بالمملكة المتحدة وحدها لاختيار الطريقة التي ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي بها، إضافة إلى أساسيات العلاقات المستقبلية مع أوروبا، مشيرا إلى أنهم مستعدون لجميع الاحتمالات ومن بينها الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في شهر أكتوبر المقبل.

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