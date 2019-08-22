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أخبار العالم

المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض تنضم إلى شبكة فوكس نيوز

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:19 م
المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الابيض السابقة
شريف سيد
انضمت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الخميس، إلى شبكة قنوات فوكس نيوز، وهو ما يؤكد على الصلة الوثيقة التي تربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشبكة الإخبارية.

وغادرت ساندرز البيت الأبيض في يونيو الماضي، وستنضم إلى استوديو برنامج "فوكس اند فريندز" في السادس من سبتمبر المقبل، حيث ستقدم تعليق على الأوضاع السياسية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعربت ساندرز، عن فخرها الشديد، للانضمام إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، المفضلة إلى الرئيس الأمريكي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه ليس من المعتاد أن يقوم المتحدثون السابقون للبيت الأبيض بالعمل في شبكات الأخبار بالولايات المتحدة، إلا أن ساندرز لديه مصداقية أقل بكثير من الوزراء السابقين.

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