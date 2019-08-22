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لجنة وزارية لتطوير منظومة ولوائح عمل الشركات التابعة للدولة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:25 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ
اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية ولوائح العمل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.

وبحسب القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم /الخميس/ - تضم اللجنة في عضويتها وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والمالية، والطيران المدني، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير قطاع الأعمال العام على أن يكون مقررا للجنة وينوب عن رئيسها حال غيابه.

وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظمة التعاقدات ووضع أطر استرشادية للوائح العمل وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة بها، وبما يحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من أدائها الاقتصادي، فضلا عن اقتراح أية تعديلات تشريعية لازمة في هذا الخصوص.

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